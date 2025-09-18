Polícia Civil cumpre operação contra esquema criminoso de rifas virtuais

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Municipal de Porangatu – 12ª DRP, com apoio operacional de unidades da 12ª Delegacia Regional, deflagrou, nesta quarta-feira (18), a segunda fase da Operação “Cota Marcada 2”, que visa desmantelar um esquema criminoso estruturado voltado à exploração ilegal de rifas virtuais, à lavagem de dinheiro e a outros crimes de natureza econômica.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em imóveis diretamente relacionados aos principais alvos da investigação. As diligências ocorreram em duas residências e um estabelecimento comercial, este com indícios de envolvimento na atividade ilícita e suspeita de funcionar como ponto de apoio logístico para as rifas ilegais.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo uma pistola, um revólver e duas armas longas, além de vasta quantidade de munições de diversos calibres. As apreensões ocorreram tanto em uma das residências quanto nas dependências da empresa investigada, reforçando a suspeita de estrutura armada voltada à proteção ou sustentação do grupo criminoso.

Também foram recolhidos aparelhos celulares, documentos, mídias digitais e outros elementos de interesse investigativo, os quais serão submetidos à análise pericial para identificação de provas e aprofundamento das linhas de apuração.

As investigações indicam que os sorteios ocorriam sem qualquer autorização legal e de forma fraudulenta, com manipulação de resultados por meio da reserva antecipada de cotas vencedoras para favorecimento de terceiros, o que caracteriza engodo aos consumidores e captação ilícita de valores.

Dentre os delitos investigados estão: lavagem de dinheiro, associação criminosa, crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor, crimes contra as relações de consumo, posse irregular de arma de fogo, contravenção penal relativa à exploração de jogos de azar, além de outras infrações identificadas no curso da apuração.