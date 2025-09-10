Polícia Civil cumpre operação em clínica irregular em Abadia de Goiás

A Polícia Civil de Goiás cumpriu na manhã desta quarta-feira (10) autuação em flagrante de um gerente e um funcionário de clínica de reabilitação (particular), em Abadia de Goiás, por diversos crimes praticados contra os internos, que eram mantidos internados contra a própria vontade. Um dos internos procurou a delegacia, há cerca de 20 dias, para denunciar os fatos. A vítima narrou que foi sequestrada e levada pelos monitores da clínica, sem consentimento ou ordem médica. A vítima foi agredida ao tentar fugir.

Com base nisso, a PCGO representou ao Poder Judiciário por mandado de busca e apreensão na clínica e hoje (10) realizou operação policial, com apoio da vigilância sanitária municipal e da Secretaria de Assistência Social de Abadia. Constatou-se que o local não tinha documentação autorizando a internação das pessoas, que estavam lá contra sua própria vontade.

“Simplesmente a família pagava e, sem eles checarem sequer se a pessoa era dependente químico, ou se era caso de internação compulsória, apenas chegavam lá e recolhiam as pessoas”, relata o delegado André Veloso, responsável pela investigação. Os responsáveis devem responder pelos crimes de sequestro e maus-tratos. A vigilância sanitária proibiu a clínica de receber pacientes e encaminhou os internos para assistência social, além de determinar a regularização de documentação.