Polícia Civil de Goiás e Polícia Civil de São Paulo deflagram Operação Loki

Nesta quarta-feira (10), a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, lançou a Operação Loki. O objetivo da operação é apurar fatos relacionados à aquisição fraudulenta de dois caminhões em um site falso de leilões.

Após extensivas diligências, a PCGO conseguiu recuperar parte do dinheiro perdido pela vítima e rastrear a conta utilizada para o golpe, localizada em Araraquara/SP. Durante as investigações, foram identificados os beneficiários das contas, conhecidos como “laranjas”, e os mentores por trás do golpe.

Como resultado da operação, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão, visando desmantelar a organização criminosa responsável pela fraude em questão.

A Operação Loki demonstra o compromisso das autoridades policiais em combater crimes cibernéticos e proteger os cidadãos contra fraudes online. As investigações continuam em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema criminoso.

Para mais informações, os representantes da imprensa podem contatar a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil de Goiás.