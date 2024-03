Polícia Civil de Goiás prende autor de furto em loja de celulares em Goianésia

Na última sexta-feira, 15, a Polícia Civil do Estado de Goiás, através do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Goianésia, cometeu uma prisão em flagrante do responsável pelo furto ocorrido em uma loja de celulares na madrugada do mesmo dia, por volta das 5h.

O proprietário da loja atendeu as autoridades após o incidente, forneceu imagens do circuito de vigilância que mostravam o suspeito armado com um revólver durante o furto.

Identificado como um jovem de 19 anos, já conhecido pelas autoridades locais por sua relação com atividades criminosas, o suspeito foi localizado em endereços conhecidos pela polícia. Ao ser abordado, tentei fugir pulando muros e cheguei a se lesionar superficialmente nos braços e no dorso.

Durante a busca na residência do suspeito, os policiais encontraram parte das vestes e o capacete utilizado durante o crime, bem como uma arma de fogo – um revólver calibre .38 com cinco munições deflagradas – e uma motocicleta utilizada na prática delitiva.

Após confrontado com as evidências, o suspeito confessou o furto, indicando ainda o local onde havia se desfeito das caixas dos celulares roubados. A ação policial resultou na recuperação dos valores subtraídos e na localização das caixas, confirmando a autoria do crime.

Além disso, a arma de fogo apreendida com o suspeito estava relacionada a outro crime, ocorrido dias antes, onde foram furtados também Nobreaks, Dvr e valores em espécie. O jovem, que havia sido detido anteriormente por tráfico de drogas em dezembro de 2023 e liberado em fevereiro de 2024, vem se envolvendo em uma série de furtos na cidade desde então.