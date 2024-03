Polícia Civil de Goiás prende homem de 54 anos por abuso e exploração sexual de menor

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) efetuou a prisão de um homem de 54 anos sob acusações de abuso sexual de menor de idade e posse de material contendo exploração sexual infantil. O suspeito, cuja identidade não foi divulgada de acordo com os termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 547/2021 – PC e despacho do Delegado de Polícia responsável pela prisão, foi detido após investigações conduzidas pela PCGO.

Segundo informações divulgadas, o homem gravava os atos de abuso e mantinha imagens de exploração sexual infantil. A ação que resultou na prisão foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) em conjunto com outras unidades da Polícia Civil.