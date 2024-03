Polícia Civil de Goiás prende homem por maus-tratos a animal em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Proteção Animal (GPA) de Goiânia, agiu rapidamente após receber uma denúncia de maus-tratos a um animal no Residencial Vale dos Sonhos. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 15, após ser encontrado um cachorro de grande porte em condições deploráveis, amarrado a um pé de manga no fundo do quintal.

Segundo a denúncia, o animal estava extremamente magro, infestado de carrapatos, moscas e outros parasitas, e não conseguia se alimentar, provavelmente devido a uma doença. Apesar de alegar falta de recursos para levar o animal ao veterinário, o tutor demonstrou omissão dolosa ao deixar o cão nessas condições, incluindo a falta de água limpa e comida adequada, o que levou à sua morte.

Após confirmação da situação pela equipe de agentes, o homem foi autuado em flagrante por crime de maus-tratos qualificado, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão. O cão, infelizmente, não resistiu mesmo após receber os primeiros cuidados na Amparo Vet – Clínica Veterinária, o que agravou ainda mais a situação do agressor perante a lei.