Polícia Civil de Goiás prende suspeitos de homicídio em Anápolis

Na manhã deste sábado, 16, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, deteve dois suspeitos pelo crime de homicídio ocorrido em 12 de março deste ano, no distrito de Interlândia, zona rural de Anápolis. O crime resultou de um desentendimento entre familiares, culminando em uma breve luta corporal, onde a vítima foi esfaqueada por seu irmão e por um sobrinho, que também foi ferido.

O sobrinho da vítima, ferido durante o incidente, já havia sido preso em flagrante no dia dos fatos. O irmão, que estava foragido, foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Os suspeitos alegam legítima defesa, afirmando que a vítima os atacou primeiro com uma faca. As informações estão sendo analisadas pela Polícia Civil, e o inquérito policial está em fase final de apuração, com envio previsto à Vara Criminal na próxima semana. Os presos foram encaminhados à unidade prisional regional de Anápolis, aguardando decisão judicial.