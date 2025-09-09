A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (GEPROT/DEIC), deflagrou na manhã desta terça-feira (9/9) a Operação Invasores, com foco no combate a crimes cometidos por integrantes de torcida organizada. A ação ocorreu nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia e resultou no cumprimento de 16 mandados judiciais — sendo oito de prisão e oito de busca e apreensão.

Os investigados fazem parte da torcida organizada Esquadrão Vilanovense, mais especificamente do grupo denominado “45º Comando”, apontado como responsável por uma série de crimes, incluindo roubo majorado, associação criminosa, disparos de arma de fogo, dano qualificado e lesão corporal.

Crimes e ataques

De acordo com as investigações, o grupo se organizava de forma estável para planejar emboscadas e ataques contra torcedores rivais, principalmente durante deslocamentos para jogos e eventos esportivos na região noroeste de Goiânia.

O episódio mais grave ocorreu em 24 de abril de 2025, após a final da Copa Verde entre Goiás Esporte Clube e Paysandu, no Setor Morada do Sol. Vítimas que retornavam da partida foram surpreendidas quando os suspeitos, em três motocicletas e um veículo VW Gol G5 vermelho, invadiram uma residência mediante arrombamento.

Durante a ação, houve ameaças de morte, disparos de arma de fogo dentro da casa e agressões físicas, colocando em risco todos os presentes — inclusive uma criança de apenas um ano de idade. Além disso, os criminosos causaram danos materiais ao imóvel, destruíram um brinquedo infantil e roubaram pertences dos moradores.

Ligação com tráfico de drogas

As diligências também apontaram que os investigados atuavam na distribuição de drogas na região noroeste da capital, circunstância pela qual responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Prisões e apreensões

Na fase operacional da Operação Invasores, seis dos oito alvos de prisão foram capturados. Entre os materiais apreendidos estão:

Substâncias entorpecentes;

Um dos veículos usados no crime;

Diversos aparelhos celulares, incluindo o que era utilizado para divulgar ataques em redes sociais;

Vasto material vinculado à torcida organizada.

Divulgação autorizada

A Polícia Civil ressaltou que a divulgação das imagens e da identificação dos presos segue os parâmetros legais da Lei nº 13.869/2019, da Portaria nº 547/2021/DGPC e despacho da autoridade policial, fundamentado na possibilidade de reconhecimento de novas vítimas.