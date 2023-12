Polícia Civil faz buscas e resgata cão maltratado pelo tutor em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Proteção Animal (GPA), em apuração a uma denúncia feita através do Disque Denúncia 197, de agressão contra um cão, praticada no Jardim América, em Goiânia, cumpriu mandado de busca e apreensão do animal na segunda-feira, 18.

Segundo a denúncia, o tutor do cão, que faz tratamento psiquiátrico, por muitas vezes maltrata o animal. Uma das agressões foi filmada e encaminhada na denúncia. A equipe do GPA requisitou a perícia indireta nas imagens e representou pela apreensão do animal a fim de preservar a integridade física e vida do cão, que foi entregue à ex-companheira do agressor, também tutora do animal.

Foi instaurado inquérito por crime de maus-tratos a animais, qualificado pela espécie canina e felina, com pena de até 5 anos de prisão.