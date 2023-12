Polícia Civil investiga duplo homicídio em Rubiataba

Um caso de duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil, em Rubiataba, no interior do Estado. Igor Neres dos Santos e Maria Vitória Ferreira de Morais foram encontrados sem vida e com marcas de tiros dentro do quarto de uma casa. Até o momento, ainda não há suspeitos no caso.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao verificar a situação, encontrou o casal caído no quarto de casa. Apesar das marcas de tiros nos corpos, não foram encontradas cápsulas, pegadas ou até mesmo vestígios aparentes.