Polícia Civil prende assassino de lutador de MMA

A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de matar o lutador de MMA Paulo Henrique Biano Rodrigues, de 28 anos. A vítima foi assassinada dentro da própria oficina localizada na Vila Canaã, em Goiânia, na terça-feira (12).

Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito entrou na oficina com uma máscara descartável no rosto e atirou contra Paulo Henrique. Após isso, o atirador fugiu do local na companhia de outro suspeito.

A Delegacia de Homicídios convocou uma coletiva de imprensa para esta sexta-feira (15) para dar mais informações sobre o caso.