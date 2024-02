Polícia Civil prende criminosos integrantes de torcida organizada

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, deflagrou nesta manhã a Operação Quebra Caixote, e cumpre quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em desfavor de integrantes de uma associação criminosa que se autodenomina “Quebra Caixote”, vinculada à “Torcida Força Jovem Goiás”.

Os envolvidos são investigados pelos crimes de crimes de associação criminosa, roubo majorado com emprego de arma de fogo e lesão corporal. As investigações são referentes a uma emboscada ocorrida no mês de dezembro de 2023 na capital goiana. Ao todo, 56 policiais civis compõem o efetivo utilizado.