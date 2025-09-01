Polícia Civil prende homem por furto de joias em Caldas Novas

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Caldas Novas – 19ª DRP, prendeu, na última sexta-feira (29), em Goiânia, um homem de 35 anos suspeito de ter invadido uma casa em Caldas Novas e subtraído joias avaliadas em aproximadamente R$ 10 mil reais.

Apurou-se que o homem também pode ter relação com furtos de joias em várias outras cidades de Goiás. Além disso, o indivíduo possui uma loja de compra e venda de ouro em um camelódromo em Goiânia. Foi verificado também que o investigado já foi condenado por uso de documento falso e que ostenta uma extensa ficha criminal, com várias passagens por furto à residência, receptação e outros delitos.

Durante busca na residência do suspeito, foram encontradas peças em ouro, balanças e um boné idêntico ao utilizado pelo homem que aparece saindo da casa furtada. Contudo, apesar das evidências e das imagens da câmera de segurança, o homem negou a autoria do fato.

Também foram cumpridas medidas judiciais em desfavor da esposa do indivíduo, suspeita de possuir envolvimento nas ações do marido. Contra a mulher foram determinadas medidas de busca e apreensão, proibição de viajar e mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo e proibição de movimentar determinadas contas bancárias.