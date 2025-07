Operação Linha de Defesa: Polícia Civil prende líder de torcida organizada por agressão e roubo a torcedor rival em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou nesta quinta-feira (03), em Goiânia, a Operação Linha de Defesa. A ação resultou na prisão de Pedro Paulo Martins de Oliveira, líder de um subgrupo da torcida organizada Força Jovem, denominado Zona Oeste, envolvido em ataques violentos na Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, Pedro Paulo, ao lado de um adolescente e outros dois comparsas, organizou e executou uma emboscada contra um torcedor do Atlético Goianiense na noite de 4 de maio deste ano, logo após uma partida de futebol. A vítima foi abordada enquanto caminhava com o filho de apenas 3 anos, sendo forçada a retirar as vestimentas do time e, em seguida, agredida com socos e golpes físicos. Além das agressões, o grupo roubou a calça, tênis, carteira com dinheiro, documentos pessoais e a carteirinha de sócio-torcedor da vítima.

Durante a operação, além da prisão de Pedro Paulo, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e localizou as vestimentas subtraídas no crime. Os demais envolvidos maiores de idade já foram identificados e indiciados pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado, dano qualificado e corrupção de menor. O adolescente responderá pelos atos infracionais na Vara da Infância e Juventude.