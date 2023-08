Polícia Civil prende motorista que atropelou e matou filho de bombeiro

A Polícia Civil prendeu, preventivamente, o homem que atropelou e matou o jovem Augusto Mendes Gonçalves, de 20 anos, filho do bombeiro Maciel Gonçalves Pereira. Augusto foi atropelado no último sábado (26), em Cromínia, enquanto prestava socorro à vítimas de um acidente na GO-040.

Segundo a Polícia, o homem de 53 anos e confessou ser o autor do atropelamento, mas disse que trafegava na velocidade permitida na via. Ele também alegou que não viu as vítimas porque o local estava muito escuro e negou que tivesse ingerido bebida alcoólica no dia do acidente.

No entanto, o delegado que investiga o caso, Leyton Barros, disse que há provas que contrapõem as declarações do investigado. A polícia informou, inclusive, que tem posse de vídeos que mostram o homem supostamente ingerindo bebida alcoólica momentos antes do atropelamento.