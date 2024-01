Polícia Civil recupera equipamento furtado de emissora religiosa

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências de um suspeito de furtar um aparelho transmissão de televisão, avaliado em cerca de R$ 150 mil. O objeto foi furtado da emissora de uma associação religiosa no ano de 2022. Pouco tempo depois, o ex-funcionário da emissora e suspeito do crime, passou a negociar o equipamento pela internet.

No final do ano passado, a emissora comunicou à Delegacia de Trindade que novos anúncios do aparelho estavam circulando na internet. Nesta segunda-feira (30), a polícia esteve nas casas do suspeito e localizou o equipamento, como também encontrou uma grande quantidade de carne sem procedência. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que o homem tenha furtado as mercadorias do atual empregador, já que atualmente trabalha como motorista de um frigorífico.