Polícia Federal faz operação contra fraudes em benefícios previdenciários

A Polícia Federal, através da Força-Tarefa Previdenciária em Goiás, deflagrou na manhã de hoje , quinta-feira, 28, a Operação 171 LOAS MA X GO, com o objetivo de combater fraudes envolvendo irregularidades em benefícios de prestação continuada a pessoa Idosa, com a utilização de documentos falsificados para obter essa espécie de benefício. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, nas residências dos investigados em Hidrolândia, em Goiás, Santa Inês e Bacabal, no Maranhão.

O Início da investigação se deu a partir de um flagrante ocorrido nas dependências de uma agência do INSS em Goiânia, em 2019, quando uma das pessoas envolvidas na fraude tentou reativar um benefício suspenso com documento supostamente falso.

Seis benefícios já causaram prejuízo no valor aproximado de R$ 470 mil aos cofres públicos, sendo que cinco deles já foram cessados e o último deles foi comunicado para que seja procedida a revisão administrativa. Caso continuasse ativo, causaria um prejuízo futuro de aproximadamente R$160 mil.

A operação recebeu o nome 171 LOAS MA X GO, em alusão ao esquema de estelionato envolvendo pessoas que se deslocaram do Estado do Maranhão para Goiás para requerimentos e recebimentos desse tipo de benefício.

Em atuação há 25 anos, a Força-Tarefa Previdenciária é integrada pelo Ministério da Previdência Social, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal que atuam em conjunto no combate a crimes estruturados contra os sistemas previdenciário.