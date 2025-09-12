Polícia impede golpe de R$ 41 milhões a banco em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), em uma ação rápida, na tarde desta quinta-feira (11), efetuou a prisão em flagrante de quatro pessoas que integram uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias de grande vulto. O grupo, vindo de São Paulo, tentava aplicar um golpe de R$ 41 milhões em uma agência de um banco privado em Goiânia.

Golpe

Uma mulher e um homem foram presos por utilizar documentos falsos que a colocava como sócia de uma empresa, tentava justificar uma transferência de R$ 41 milhões como parte do pagamento de uma fazenda avaliada em R$ 81 milhões.

Também foram presos dois homens que são os mentores intelectuais do esquema, responsáveis por planejar a fraude e recrutar os executores.

A Polícia Civil de Goiás impediu um prejuízo milionário e desarticulou grupo que demonstrava alta periculosidade e organização, com planos de aplicar golpes em diferentes estados da federação. Os quatro presos foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato tentado, associação criminosa e uso de documento falso.

A investigação prossegue para identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa e esclarecer a origem dos documentos falsificados.