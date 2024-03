Polícia Militar apreende droga avaliada em R$ 160 mil

A Polícia Militar apreendeu duas peças de cocaína avaliadas em R$ 160 mil. A ocorrência aconteceu no Setor Nova Goiânia, na capital. De acordo com a PM, uma equipe recebeu informações do serviço de inteligência que apontavam tráfico de drogas na região. Ao chegarem até o local, os policiais avistaram dois homens e uma mulher saindo de carro branco. Ao notar a presença dos militares, o trio tentou entrar em uma casa, mas foram abordados.

Durante a revista, foram encontradas duas peças de cocaína dentro de uma mala vermelha. Questionado, um dos abordados afirmou que buscou a droga em São Paulo e deveria entregá-la a um homem que o pagaria R$ 3 mil pelo transporte. Ele também contou que os outros dois abordaram ajudaram na logística em troca de 200 gramas da droga.

Os três foram presos.