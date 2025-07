Em uma das maiores apreensões de drogas do ano, o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás interceptou um caminhão carregado com mais de 4 toneladas de maconha e 37 quilos de pasta base de cocaína na noite do último domingo (27), na região Sudoeste do estado. A apreensão ocorreu durante uma operação de rotina em rodovia próxima a Jataí (GO), e o prejuízo estimado ao tráfico é de R$ 10 milhões.

O veículo, um caminhão VW 19.330 branco com baú lacrado, foi parado pelos policiais do COD, que desconfiaram do comportamento do condutor. Durante a inspeção minuciosa no compartimento de carga, com apoio do Corpo de Bombeiros, os agentes encontraram dezenas de caixas repletas de entorpecentes.

Segundo o motorista, que foi preso em flagrante, a droga teria sido embarcada em Campo Grande (MS) e seria entregue em Goiânia. Ele afirmou que receberia R$ 130 por caixa transportada. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Jataí, onde o homem permanece à disposição da Justiça.

Balanço da operação:

Maconha apreendida: 4.155 kg

Pasta base de cocaína: 37,2 kg

Veículo: Caminhão VW 19.330 com baú SR Guerra

Valor estimado da carga: R$ 10 milhões

A ação faz parte da Operação Protetor, que intensifica o combate ao tráfico de drogas nas divisas e rotas estratégicas de Goiás. O COD reforça a importância da denúncia anônima como ferramenta no enfrentamento ao crime organizado.

📞 Denúncias COD: (62) 98116-0050