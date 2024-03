Polícia prende em Goiânia acusado de estupro em Tocantins

Na última quinta-feira, 14, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, efetuou a prisão preventiva de um homem de 35 anos, acusado de estupro de vulnerável, em Goiânia. O indivíduo é suspeito de ter cometido o crime na cidade de Porto Nacional, no Tocantins.

Após intensas diligências investigatórias, os agentes da Especializada identificaram o paradeiro do suspeito, residente no Setor São José, na capital goiana. O mandado de prisão foi expedido pelo juízo da Comarca de Porto Nacional, onde o indivíduo é investigado por supostamente ter mantido relações sexuais com a própria filha menor de idade.

O caso, enquadrado nos artigos 217-A e 226, Inciso II, ambos do Código Penal, ganhou destaque pela gravidade da acusação. A medida preventiva foi necessária após o acusado não ser localizado em Porto Nacional, indicando uma possível fuga para Goiânia.

A Polícia Civil ressaltou a importância da colaboração entre as instituições para a captura de indivíduos acusados de crimes tão repugnantes. O acusado encontra-se à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.