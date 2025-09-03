Polícia Civil cumpre operações em Jaupaci e Niquelândia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Iporá – 20ª DRP, cumpriu, nesta terça-feira (2), mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de um indivíduo investigado pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça, na região de Jaupaci.

O investigado, morador da zona rural, utilizava sua propriedade para armazenar entorpecentes e dar suporte às práticas criminosas. No decorrer das investigações, apurou-se que o mesmo possuía uma arma de fogo, a qual era utilizada para intimidar usuários e pequenos traficantes da região.

Durante o cumprimento das diligências, que contou com o apoio da Polícia Militar de Goiás, por meio da Força Tática do 12º BPM e do Batalhão de Cães, sendo possível localizar uma grande variedade de entorpecentes, além da arma de fogo utilizada na prática dos crimes.

O preso foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição do Poder Judiciário.

Niquelândia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), com apoio da 18ª Delegacia Regional de Polícia de Uruaçu, deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Elo Armado, no município de Niquelândia, visando o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram e apreenderam quinze armas de fogo de diversos calibres, mais de 3 mil munições e um supressor de ruído (silenciador) mantidos de forma irregular pelo investigado.

Diante da situação flagrancial, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que tipificam, respectivamente, a posse irregular de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo e posse de acessório de uso restrito.

As diligências foram realizadas visando interromper a comercialização ilegal de armamento e munições no Estado, cujas práticas foram reveladas durante investigação de crimes contra a administração pública conduzida pela Dercap.

As investigações prosseguem sob sigilo para a completa elucidação dos fatos.