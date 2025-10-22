Polícia prende traficantes de drogas responsáveis por morte em Goiânia

Desde o final do ano passado, a PCGO intensificou suas ações no local com o objetivo de coibir a atuação de membros de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas na região, os quais determinaram a morte de diversos desafetos, em disputas territoriais, e de usuários que estavam em dívida com essas facções.

Operações

As operações tiveram início no final do mês de novembro de 2024, quando a Operação Hades foi desencadeada pela DIH com o escopo de cumprir 21 medidas judiciais obtidas em decorrência da continuidade dos monitoramentos no bairro. Na oportunidade, 4 criminosos foram presos e armas de fogo de grosso calibre, munições e drogas foram apreendidas pelos policiais civis.

No início de dezembro, também no aludido bairro, os policiais civis da DIH prenderam dois homens que invadiram a residência de um jovem e, na presença da genitora dele, o mataram a tiros. Um dos autores foi preso logo em seguida no município de Cocalinho/MT, onde havia se homiziado após o bárbaro crime. Ao final da investigação, constatou-se que a vítima foi morta por engano, pois foi confundida pelos faccionados.

No mês de junho de 2025, as equipes da DIH cumpriram mandado de internação de um adolescente suspeito de, junto com mais três faccionados, tentar matar a tiros dois integrantes de um grupo criminoso rival, no aludido bairro.

Em setembro de 2025, a DIH deflagrou a Operação Hórus, a qual culminou no cumprimento de 07 mandados de prisão e 05 de busca e apreensão, em desfavor dos integrantes de facção criminosa envolvidos na trama e na morte de um jovem de 21 anos.

Nesta data (22), foram cumpridas 16 medidas judiciais, sendo sete mandados de busca e apreensão e nove de prisão temporária. A ação refere-se ao assassinato de um homem ocorrido no dia 29 de julho deste ano, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Segundo as investigações, a vítima, um comerciante local, repassava informações à polícia sobre o tráfico de drogas na região, o que resultava em prisões e prejudicava as atividades criminosas.

À época, Jefferson Pereira Santos, Sabrina Ferreira Mendes e Rycardo Ramom Cortes Milhomem foram autuados em flagrante. Com o aprofundamento das apurações, a Polícia Civil identificou todos os demais envolvidos, que exerciam funções específicas na organização criminosa.

Foram apontados como integrantes:

Yuri Alexandre Sousa Andrade, vulgo Cerradão (22 anos) – mandante do crime, criminoso homiziado na favela da Rocinha/RJ, com cinco ordens prisionais em aberto e registros por homicídios, receptação e tráfico de drogas;

(22 anos) – mandante do crime, criminoso homiziado na favela da Rocinha/RJ, com cinco ordens prisionais em aberto e registros por homicídios, receptação e tráfico de drogas; Julyo César Rodrigues Bonfim (20 anos) – articulador logístico da ação, com antecedentes por homicídio qualificado e tráfico de drogas, já preso por outro homicídio cometido no primeiro semestre;

Vinícius Eduardo Nascimento (24 anos) – responsável por alugar a arma utilizada no assassinato, com passagens por roubo, posse de drogas e homicídio qualificado;

Ana Beatriz Santana Vilaça (26 anos) – companheira de Yuri e responsável pelo apoio financeiro e lavagem de dinheiro do grupo, presa nesta data em Araguaína/TO;

Renan Arriel Pereira (24 anos) – auxiliar na logística operacional do crime, com registro por posse de droga para uso pessoal;

Luís Felipe Rodrigues Praxedes (25 anos) – encarregado de providenciar a motocicleta utilizada no assassinato, sem registros criminais anteriores;

Jefferson Pereira Santos (29 anos) – condutor do executor até o local do crime e responsável pela fuga, com passagens por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo;

Sabrina Ferreira Mendes (27 anos) – auxiliar direta de Jefferson na execução da logística criminosa, com antecedentes por tráfico e posse de arma;

Rycardo Ramom Cortes Milhomem – executor do disparo fatal, já autuado em flagrante.

Entre outros investigados cujas participações ainda estão sendo mais profundamente apuradas.

Assim, até o momento foram cumpridas 50 medidas judiciais em desfavor de criminosos que atuavam no bairro Jardim Cerrado.

A PCGO continua monitorando os demais criminosos daquela região e, em breve, realizará nova operação de grande vulto no local.