Polícia procura suspeitos de matar mulher em posto de combustíveis

A Polícia Civil está procurando os suspeitos de matar uma mulher em um posto de combustíveis em Anápolis. Câmeras de segurança registraram o momento em que Rosineide Lucas dos Santos é baleada por um homem, que foge logo em seguida.

Segundo o delegado Wlisses Valentin, a mulher praticava agiotagem e teria marcado um encontro com o devedor no local. Após uma discussão, e diante da negativa de pagamento por parte do devedor, a mulher teria impedido a saída do veículo do devedor, que acabou atirando várias vezes contra ela.

Um homem chegou a ser detido, mas foi liberado em seguida. Os dois suspeitos que aparecem nas imagens seguem desaparecidos.