Polícia recupera itens furtados em residência de Goiatuba

Nesta quarta-feira. 27, equipes das Delegacias de Polícia de Goiatuba e Joviânia realizaram a execução de um mandado de busca e apreensão em uma residência no município de Joviânia. A ação foi resultado de uma investigação sobre um furto ocorrido na cidade de Goiatuba, onde uma cuidadora, contratada para assistir uma senhora com necessidades especiais, se aproveitou do encerramento do contrato para subtrair diversos itens da residência onde trabalhava.

Entre os objetos furtados, estavam uma máquina de lavar roupa, ainda na embalagem original, uma cafeteira e algumas joias. Durante a investigação, foi constatado através do sistema de monitoramento eletrônico da residência que a suspeita, com a ajuda de sua filha, transportou os objetos furtados em seu veículo.

Diante das evidências, a autoridade policial solicitou a expedição de um mandado de busca e apreensão para o endereço da suspeita em Joviânia. Na diligência, os objetos foram encontrados e recuperados pelas autoridades. O caso segue em investigação para apuração completa dos fatos e possível responsabilização dos envolvidos.