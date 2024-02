Policiais científicos são homenageados na Câmara de Goiânia 

A Câmara Municipal de Goiânia realizou nesta sexta-feira, 16, no Auditório Carlos Eurico, uma sessão de homenagem aos peritos criminais, médicos legistas e auxiliares de autópsia da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás (SPTC).

A audiência foi solicitada pelo vereador Lucas Kitão (PSD). O parlamentar entregou 55 certificados de Honra ao Mérito aos servidores da SPTC.

Entre os homenageados, estiveram na sede do Legislativo o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Ricardo Matos, o superintendente adjunto, Antônio Carlos Chaves, a chefe de gabinete da SPTC, Mariana Flávia da Mota, e o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais e Médicos Legistas de Goiás (Sindperícias-GO), Fernando Picoli.

Conforme proposto pelo vereador autor da homenagem, a sessão é uma resposta ao trabalho dos profissionais da SPTC que, segundo ele, exercem um trabalho fundamental para tornar a Segurança Pública de Goiás um exemplo nacional e uma das principais pautas do Governo Estadual.

“Os agentes da Polícia Técnico-Científica de Goiás foram fundamentais em casos emblemáticos. Cito o caso de uma doceria famosa da Capital, que foi inocentada pelo envenenamento de um bolo na Capital após uma ação rápida de investigação e de resultados feita pela Superintendência. E esse foi apenas um dos vários casos que foram investigados pelos agentes”, avaliou o autor.

Conforme Matos, a comemoração foi importante para os peritos e para a Segurança Pública de Goiás, considerada a melhor do Brasil.

“É justo reconhecer aqueles que fazem parte de uma das melhores, senão a melhor Polícia Científica do País. São os policiais desta corporação que, por meio da ciência, atuam em cada um dos 246 municípios em busca de vestígios que contribuem para as investigações criminais”, ressaltou Ricardo Matos.

A homenagem, de acordo com o presidente do Sindicato, Fernando Picoli, foi uma demonstração de gratidão não só do vereador, como do Poder Legislativo Municipal aos serviços dos peritos criminais que atuam no Estado.

“Externo em nome de toda a categoria a gratidão a homenagem e a parceria que temos com o vereador Lucas Kitão”, disse Picoli.