Policiais de Goiás cumprem mandado de prisão em SP

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), cumpriu na manhã de hoje, no município de Franca, em São Paulo, o nono mandado de prisão relacionado a Operação Hananias, a qual investiga uma associação criminosa voltada para adulteração, falsificação e armazenamento de agrotóxicos falsificados, contrabando e lavagem de dinheiro.

O preso emprestava contas bancárias de pessoas jurídicas para outros investigados para o cometimento de crimes. Através da megaoperação, deflagrada no dia 15 de junho, já foram cumpridas ordens judiciais nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Dentre as buscas e apreensões, há uma aeronave avaliada em, aproximadamente, R$ 10 milhões.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes, a procedência dos bens apreendidos em poder dos investigados e também a verdadeira origem da empresa responsável pela aeronave, o que será aclarado com a conclusão das investigações, estando desde então o preso à disposição do Poder Judiciário.