Policiais penais de Goiás auxiliam em busca por foragidos de presídio federal no Rio Grande do Norte

Policiais penais de Goiás auxiliam na busca e recaptura dos dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida em 4 de fevereiro. Após autorização do governador Ronaldo Caiado e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), 12 policiais penais embarcaram neste sábado, 17.

Os policiais penais são integrantes do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) e da Gerência de Inteligência e Observatório da Diretoria-Geral de Polícia Penal. São servidores com experiência, aptidão e conhecimento em operações de extrema tensão.

“Recebemos o pedido de apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, por meio do Ministério da Justiça, nesta sexta-feira (16). Assim que fomos autorizados, fizemos a composição da equipe e os mesmos iniciaram a missão já neste sábado”, explica o diretor-geral de Polícia Penal, Josimar Pires.

Além de veículos e armamentos, a equipe levou dois drones com visão noturna e termal, equipamentos de alta tecnologia pertencentes à DGPP. As aeronaves não tripuladas compõem o conjunto de itens recém-adquiridos pelo Governo de Goiás e investidos no sistema penitenciário goiano.

“Estamos trabalhando diariamente para recapturar foragidos da justiça, não só de Goiás. Este mês participamos da recaptura de dois foragidos na Bolívia. Também pegamos um em uma praia do Rio de Janeiro. Em dezembro, ajudamos na recaptura de um foragido na Bélgica”, revela Josimar Pires. “Vamos trabalhar na recaptura destes dois e tenho certeza que iremos lograr êxito em mais uma missão”, finaliza.