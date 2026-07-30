Política: a arte de conduzir o destino de uma sociedade

Afinal de contas, o que é a política?

Poucas palavras foram tão usadas, debatidas e, ao mesmo tempo, tão mal compreendidas quanto “política”. Para muitos, ela se resume às eleições, aos partidos ou aos governantes. No entanto, seu significado é muito mais profundo.

A palavra política tem origem no termo grego politiké, derivado de polis, que significa “cidade”. Para os antigos gregos, política era a arte de organizar a vida da cidade, de administrar os interesses comuns e construir as condições para uma convivência justa entre os cidadãos. Não se tratava apenas de exercer poder, mas de conduzir a comunidade em direção ao bem comum.

Há uma bela analogia que ajuda a compreender essa ideia. Fazer política é como conduzir uma embarcação. Um barco sem rumo é levado pelas correntes, pelos ventos e pelas tempestades. Já um barco bem conduzido possui direção, propósito e destino. A política exerce justamente esse papel: ela define o rumo da sociedade, estabelece prioridades e orienta as escolhas coletivas que moldam o presente e o futuro de um povo.

É por isso que a política está presente em muito mais lugares do que imaginamos. Ela está no transporte público eficiente que leva trabalhadores e estudantes ao seu destino com dignidade. Está em uma saúde pública acolhedora, capaz de cuidar das pessoas quando elas mais precisam. Está na valorização do trabalho, em salários justos e oportunidades de crescimento para quem produz a riqueza do país.

Ela também está na economia, nas exportações de commodities que movimentam a balança comercial brasileira, na indústria, no comércio e, sobretudo, na agricultura que produz alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e a preços acessíveis para chegar à mesa das famílias brasileiras.

Mas a política vai ainda além das instituições. Ela está nas relações humanas, na organização dos bairros, das escolas, das associações comunitárias, dos sindicatos, das igrejas e das famílias. Sempre que pessoas convivem, dialogam, negociam interesses e buscam soluções coletivas, há política.

Sem política seria praticamente impossível viver em sociedade. A convivência humana exige regras, instituições, responsabilidades e decisões compartilhadas. Mesmo aqueles que afirmam “não gostar de política” ou “não serem políticos” participam dela diariamente, seja pagando impostos, utilizando serviços públicos, trabalhando, empreendendo ou exercendo seus direitos e deveres como cidadãos.

É justamente por isso que o voto possui tamanho valor. O voto democrático, popular, secreto e livre representa uma das maiores conquistas da civilização. Ele transforma cada cidadão em participante direto da construção do futuro coletivo, conferindo legitimidade às instituições e renovando, periodicamente, a confiança popular em seus representantes.

Da mesma forma, a ausência de boa política também pode ser percebida com facilidade.

Ela aparece no morador de rua que perdeu sua dignidade. Está no desempregado que não encontra oportunidades. Está na criança que aguarda por uma vaga na escola, na família que enfrenta longas filas por atendimento médico, na violência cotidiana que restringe a liberdade das pessoas e no abandono de comunidades inteiras pelo poder público.

Onde a política falha, a sociedade padece. Essa talvez seja uma das mais simples e duras verdades da vida pública. Problemas sociais raramente surgem por acaso; quase sempre refletem decisões, omissões ou prioridades estabelecidas ao longo do tempo.

Nos próximos meses, o Brasil viverá mais um importante capítulo de sua história democrática com o processo eleitoral que se aproxima. Os partidos políticos se organizam, discutem projetos, formam alianças e se preparam para enfrentar o escrutínio público e, posteriormente, o julgamento soberano das urnas.

Nesse contexto, o eleitor ocupa posição central. Mais do que um direito, votar é uma responsabilidade cívica. O voto consciente exige reflexão, informação e compromisso com o interesse coletivo. Cabe a cada cidadão analisar propostas, avaliar trajetórias, observar a coerência entre discurso e prática e escolher, segundo sua própria consciência, aqueles que consideram mais preparados para exercer a representação pública.

Essa responsabilidade também recai sobre os filiados aos partidos e sobre aqueles que pretendem disputar cargos públicos. Quem deseja representar a sociedade assume um compromisso moral e ético que vai muito além da disputa eleitoral. É dever de todo candidato estudar profundamente os desafios do país, compreender os problemas concretos da população, ouvir diferentes setores da sociedade e buscar soluções responsáveis, viáveis e comprometidas com o interesse público.

A democracia brasileira, como toda obra humana, está longe de ser perfeita. Ela possui limitações, enfrenta desafios e exige constante aperfeiçoamento institucional. Ainda assim, permanece sendo o instrumento mais legítimo para resolver divergências de forma pacífica, assegurar direitos fundamentais, permitir a alternância de poder e preservar as liberdades individuais e coletivas.

Fortalecer a democracia significa fortalecer o diálogo, o respeito às diferenças, a legalidade e o compromisso permanente com a Constituição e com as instituições republicanas. Nenhum projeto nacional sólido pode ser construído sem respeito às regras democráticas e ao Estado de Direito.

Que o Brasil siga amadurecendo sua democracia a cada eleição, a cada geração e a cada cidadão que compreende a importância de participar da vida pública.

Que sejam honrados todos aqueles — cidadãos, servidores públicos, lideranças comunitárias e representantes eleitos — que exercem suas responsabilidades com honestidade, espírito público e compromisso verdadeiro com o bem comum.

Que a boa política continue sendo instrumento de justiça, desenvolvimento, liberdade e esperança para todos os brasileiros.

Amém.

Quaest: Daniel Vilela tem 37%, contra 21% de Perillo e 11% de Wilder