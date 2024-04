Pouso forçado de aeronave agrícola mobiliza bombeiros em Catalão

Bombeiros de Catalão foram acionados na manhã desta segunda-feira, 01, para atender a uma ocorrência de pouso forçado de uma aeronave agrícola. O incidente ocorreu às margens da rodovia GO-305, no trecho entre o trevo da BR-050 e as mineradoras. Carregada com defensivos, a aeronave teve que realizar o pouso próximo à rodovia, colidindo com duas árvores de pequeno porte durante o procedimento.

O piloto, que sofreu ferimentos leves, foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital particular. Testemunhas relataram que a aeronave teve problemas mecânicos, mas as causas exatas do incidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.