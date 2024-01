Pré-carnaval da AABB tem contagem regressiva

Faltam poucos dias para o carnaval e a AABB Goiânia antecipa a folia com seu pré-carnaval, no dia 4 de fevereiro, a partir das 11h30, no bar e restaurante do clube. O Grito vai marcar o retorno da AABB às melhores folias da capital.

O Grupo Karisma vai comandar a animação com seu repertório que vai do samba ao pagode e Hugo Baltazar fará seu show de discotecagem.

O pré-carnaval da AABB Goiânia é aberto ao público, não apenas aos sócios, e o valor do ingresso é R$ 30,00. Crianças até 8 anos não pagam.

Vista sua fantasia e vá aproveitar o melhor do carnaval de Goiânia em meio à natureza exuberante da AABB. Aproveite para conhecer o clube que oferece a mais completa infraestrutura de esporte da cidade, além de cultura, diversão e lazer. Lembrando que qualquer pessoa pode se associar à AABB.