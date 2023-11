Prédios da Praça Cívica passam por reforma

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), investe R$ 3,5 milhões na recuperação dos prédios da Praça Cívica que abrangem o acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco de Goiânia. O projeto inclui o Centro Cultural Marietta Telles, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), e o Palácio das Esmeraldas.

“Estamos cuidando e zelando dos nossos equipamentos culturais. Nosso objetivo é valorizar e dar vida a esses espaços”, ressalta a secretária da Cultura, Yara Nunes.

As obras tiveram início no dia 25 de julho deste ano pelo Centro Cultural Marietta Telles, que passou por uma troca de tacos no piso, reparos nas rachaduras, marquises, pingadeiras e pinturas na parte externa e interna do edifício. O término das obras está previsto para o primeiro semestre de 2024.

No prédio da Seds os trabalhos de revitalização serão iniciados nesta quarta-feira (08/11), com reparos em trincas, fissuras, calhas, instalação de pingadeiras, reparo nos drenos dos aparelhos de ar condicionado, e pintura das janelas, portas e fachadas.

Já o Palácio das Esmeraldas está em processo de implantação do canteiro de obras para iniciar as intervenções no interior do prédio, cujas obras já começam na próxima semana, incluindo reparos estruturais nas lajes e fachadas.

As novas cores e tons que ilustrarão os prédios foram escolhidas a partir de um estudo cromático realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Levando em conta o período chuvoso, a previsão é que todas as obras do cronograma sejam concluídas no final de 2024.