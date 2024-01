Prefeito sanciona projeto que concede área ao Corpo de Bombeiros

O prefeito Rogério Cruz sancionou ontem o projeto de lei que garante a doação de uma área localizada no Goiânia 2 para o Corpo de Bombeiros. O espaço será utilizado para a expansão da academia da corporação, onde serão instaladas 10 oficinas de especialização de perícia em incêndios e salvamentos diversos. O modelo de ensino utilizado será o mesmo dos Estados Unidos e é inédito no país.

“Fico muito feliz em poder ajudar a fazer com que o Corpo de Bombeiros cresça, se desenvolva, se especialize cada vez mais. Nós firmamos vários acordos e convênios com instituições de segurança. Nós temos trabalhado bastante para que a nossa segurança pública em Goiânia seja, de fato, reconhecida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro”, afirmou o prefeito Rogério.

O projeto sancionado é de autoria da Prefeitura e foi aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia. A área fica próxima ao Comando da Academia e Ensino do Corpo de Bombeiros Militar (CAEBM), também instalada no bairro. Segundo o coronel Washington Luiz Vaz Júnior, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o modelo que será implantado no espaço foi definido após uma visita a Miami, nos Estados Unidos, e é único no país.

“Nós fomos no ano passado a Miami, buscamos algumas ferramentas importantes para colocar lá. São 10 oficinas inovadoras, necessárias para treinamento de perícia de incêndio, de treinamento para salvamentos diversos. Nós vamos melhorar a qualidade do nosso profissional. Sete estados realizam o treinamento de oficiais dentro da Academia do Corpo de Bombeiros de Goiás. Isso com estrutura mínima. Imagine agora com essa estrutura, com esse modelo técnico, com centro de ensino”, explicou o coronel.