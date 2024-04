Prefeitura apresenta novo serviço de limpeza urbana

A Prefeitura de Goiânia lança, nesta segunda-feira (22/4), o novo serviço de limpeza urbana da cidade, que será operado pelo Consórcio Limpa Gyn (Consórcio QC Ambiental). O evento será realizado às 8h, no pátio de entrada do Paço Municipal, no Park Lozandes, com a presença do prefeito Rogério, quando serão apresentados os novos veículos e maquinários que passam a ser utilizados nos trabalhos.

O sistema passa a contar com 40 novos caminhões e maquinário como pá mecânica, carregadeira e varredeiras mecanizadas. De início, o consórcio assume 51,11% do trabalho de coleta do lixo, remoção de entulhos e varrição mecanizada. A companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) fará ainda quase 50% do trabalho, que vai diminuindo gradativamente até a segunda quinzena de maio, quando o consórcio assume de vez os quatro itens do contrato celebrado com a Prefeitura.

A Comurg continua responsável pelos outros itens de seu contrato, como, por exemplo, varrição manual das ruas e avenidas da cidade. A contratação do consórcio segue a uma exigência do Ministério Público de Goiás, para resolver problemas com a coleta do lixo domiciliar na capital.