Prefeitura de Aparecida amplia horário de funcionamento das UBSs

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia estendeu o horário de funcionamento de 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Espalhadas pela cidade, agora, elas atendem os moradores de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. A iniciativa beneficia a população ampliando o acesso aos serviços. Normalmente, as unidades básicas funcionam das 7 às 17h.

As UBS’s que funcionam com o horário estendido são as dos setores Alto Paraíso, Buriti Sereno, Cruzeiro do Sul, Garavelo Park, Campos Elíseos, Boa Esperança, Santa Luzia, Expansul, Pontal Sul II, Cândido de Queiroz, Delfiori e Colina Azul.

“Essa medida atende ao Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde (MS), que incentiva o horário estendido. E para nós é uma mudança positiva porque é uma determinação do prefeito Vilmar que ampliemos e facilitemos ao máximo possível o acesso da população aos serviços de saúde e com atendimentos de qualidade. Implantamos em 12 unidades e o faremos em outras, sempre com muito planejamento e preparação das equipes envolvidas”, afirma o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

O superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção, acrescenta que “os novos horários são um benefício importante para comunidade pois temos grande demanda e essa flexibilidade ajuda quem trabalha no horário comercial, além de contribuir para reduzir o fluxo de pacientes nas unidades 24h de urgências. É uma oportunidade de ofertarmos mais segurança e conforto para nossos usuários. ”

Já o coordenador da Estratégia Saúde da Família da SMS, Iron Pereira, destaca que toda a preparação para os horários estendidos foi cuidadosamente feita remanejando escalas de profissionais e garantindo que todos os serviços prestados nas unidades sejam ofertados normalmente. “Agora estamos planejando ampliar em outras UBS’s, o que deve acontecer brevemente”, diz ele.