Prefeitura de Aparecida inicia vacinação contra a dengue na quinta (15)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebeu as primeiras doses da Qdenga, vacina contra a dengue. As 14.492 doses do imunizante que chegaram na tarde de hoje serão aplicadas em crianças de 10 e 11 anos, a partir da próxima quinta-feira, 15 de fevereiro.

A Qdenga estará disponível em todos os 38 postos de vacinação da cidade. Para receber o imunizante, as crianças de 10 e 11 anos deverão apresentar documentos pessoais e o cartão de vacinação, além de estarem acompanhadas de um responsável maior de idade.

Para facilitar o acesso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também levará o imunizante para as escolas da cidade.

Confira abaixo o cronograma de vacinação escolar dos próximos dias (o documento será atualizado ao longo da campanha).

Como funciona a vacinação

A vacina contra a dengue é aplicada em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. Tanto quem já teve dengue, quanto quem nunca foi infectado pode receber o imunizante.

O secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, explica que conforme novas doses da vacina cheguem na cidade, a imunização será ampliada para todas as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

“O público-alvo da vacinação foi definido pelo Ministério da Saúde considerando os grupos que apresentam maior número de casos, complicações e óbitos pela doença. Assim, começamos com as crianças de 10 e 11 anos, mas iremos ampliar até os 14 anos”, enfatiza o secretário.

A superintendente de Vigilância em Saúde de Aparecida, Daniela Ribeiro, destaca que a Qdenga foi incluída no Programa Nacional de Imunizações, do Sistema Único de Saúde, neste ano e que todas as decisões sobre a vacinação vêm desse programa. “Aparecida está seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e vai trabalhar para proteger o maior número de pessoas”.

Estratégia que funciona

A coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, lembra que a vacinação escolar é uma estratégia que funciona muito bem na cidade. “Sempre alcançamos bons resultados quando levamos a imunização para as escolas. Lá estão as crianças e essa facilidade ajuda muito os pais, que na correria do dia a dia têm dificuldades para se deslocarem até uma unidade de saúde”, comenta.

Ela reforça que a vacina é segura e necessária: “Toda a população tem acompanhado nos jornais o aumento de casos da dengue e mais do que nunca precisamos proteger nossas crianças. A dengue é uma doença grave e que mata”.

Renata destaca ainda que a vacina vem para evitar complicações pela doença nessa faixa etária, “mas não dispensa as medidas de controle contra o mosquito transmissor da doença, que devem continuar sendo realizadas pela população”.

Postos de Vacinação

A vacinação nas UBS´s funciona de segunda a sexta das 7h30 às 16h30. Na Central de Imunização funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e, aos sábados, das 8h às 13h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta das 8h às 18h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos. Confira os locais:

