Prefeitura de Goiânia alerta moradores que vão viajar sobre combate ao mosquito da dengue

Com a chegada das férias, a atenção para o combate ao Aedes aegypti deve ser mantida. Esse período, marcado por chuvas e aumento da circulação de pessoas, representa um desafio adicional na luta contra o mosquito transmissor de doenças como dengue, Zika e chikungunya. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), faz um alerta aos moradores que planejam viajar e destaca a necessidade de eliminar criadouros do mosquito antes de pegar a estrada.

O titular da SMS, Wilson Pollara, reforça a importância da prevenção. “É muito importante, antes de sair de férias, descartar corretamente latas, garrafas, embalagens de presentes e todo e qualquer recipiente que possa acumular água parada”, alerta. “Casa vazia não pode servir de criadouro do mosquito. Dessa maneira, com a ajuda dos moradores e a continuidade das ações por parte da Prefeitura, vamos combater o mosquito e manter os números de doenças como a dengue em queda”, completa, ao mencionar a redução de casos, conforme dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses.

O ciclo de reprodução do Aedes aegypti, do ovo à forma adulta, é rápido e leva de 5 a 10 dias. Mesmo em uma viagem curta, é fundamental estar atento à eliminação de possíveis criadouros. “Um balde esquecido no quintal ou um pratinho de planta na varanda, após uma chuva, podem facilmente se tornar focos do mosquito e afetar toda a vizinhança”, diz Pollara.

Dicas para evitar criadouro do mosquito Aedes aegypti antes de sair de férias

– Verifique ralos e calhas para evitar que a água da chuva fique retida

– Elimine vazamentos e entupimentos nos encanamentos para não acumular água

– Feche a tampa dos vasos sanitários

– Vede completamente caixas d’águas e poços artesianos

– A caixa coletora de descongelamento atrás da geladeira deve estar seca

– Trate as piscinas com cloro. Se não for usá-las por muito tempo, o melhor é desativá-la, deixando-as secas

– O quintal deve estar limpo. Descarte o lixo em sacos plásticos vedados

– Se não for descartar garrafas e objetos que acumulem líquido, que eles sejam armazenados em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo

– Vasilhas de água dos animais de estimação devem ser esvaziadas e limpas com água e sabão. Guarde-as de cabeça para baixo em local coberto