Autorizada substituição de árvores no Parque Mutirama

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), realizou parecer técnico na última sexta-feira (22/12), para substituição de 22 árvores no Parque Mutirama, único parque de diversões gratuito no país. O laudo é assinado por biólogos, agrônomos e engenheiros florestais, e define a compensação ambiental com plantio de 30 novas mudas, que serão plantadas em substituição às retiradas pela Comurg, das espécies de Nó-de-porco, Chuva-de-ouro, Escumilha-africana e Resedá.

“O trabalho é realizado todos os anos. Devido ao tamanho do parque, quantidade de árvores locadas e da natureza das atrações, é de extrema importância a análise da resistência das árvores, visto a chegada da época de temporais e ventavais”, explica o presidente da Amma, Luan Alves.

De acordo com Letícia de Assis, bióloga e analista em obras e urbanismo da Amma, as árvores condenadas apresentam condições fitossanitárias comprometidas como caule necrosado, fissura, e até árvores que já finalizaram seu ciclo biológico.

“A intenção é proteger a vida humana, ao mesmo tempo em que garantimos a manutenção da arborização nesses espaços. Também garantimos e evitamos danos aos brinquedos do Parque Mutirama”, avalia o presidente da Amma, Luan Alves.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) está fazendo levantamento in loco e vai programar a retirada dessas árvores, possivelmente a partir da próxima semana. “Como são árvores de grande porte, provavelmente será necessário o uso de equipamentos especiais”, destaca o presidente da Companhia, Alisson Borges.

O Parque continua funcionando normalmente sem riscos aos usuários que visitam a unidade. “Nós contamos com protocolos de segurança de evacuação durante as chuvas, isso evita qualquer tipo de acidente com os visitantes e trabalhadores do Parque”, reforça o presidente da Agetul, Danilo Guimarães.

Poda

Além da substituição das árvores, a Comurg também realizará a poda de manutenção e equilíbrio, reduzindo os galhos em seis outros exemplares arbóreos.