Prefeitura de Goiânia implanta 58 semaforos inteligentes na capital

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), vai implantar 58 sensores de videodetecção na capital nas próximas semanas. O trabalho já começou internamente com a programação, e após essa etapa os equipamentos vão compor o parque semafórico do município.

A Mobilidade iniciará a implantação pela Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, que recebe alto número de veículos e possui um maior número de cruzamentos semaforizados. Também é uma importante via de escoamento para uma região com diversos condomínios, rota de saída para GO-020, que leva às cidades vizinhas da Região Metropolitana, BR-153, e ser um ponto de acesso a grandes polos geradores de tráfego.

“Esses sensores de videodetecção são o que chamamos de semáforos inteligentes, e este é o primeiro passo para modernização do nosso parque semafórico, já que outras importantes vias, como a 24 de Outubro, também receberão os equipamentos”, afirma o secretário municipal de Mobilidade, Marcelo Torrubia.

Torrubia explica que implantações farão com que os tempos semafóricos se adaptem automaticamente à necessidade de fluidez das vias. “Os detectores identificam a presença de veículos, quantidade e tempo entre eles, informações necessárias para determinar o tempo de verde ou vermelho para aquele momento. Envia então um comando para o controlador de tráfego que aumenta ou diminui o tempo semafórico com intuito de manter a fluidez do trânsito de maneira totalmente autônoma”, pontua.

A ação respeita os tempos de segurança e a sincronia com os demais semáforos da via, garantindo maior fluidez e, portanto, maior segurança e menor tempo nos deslocamentos.

“O prefeito Rogério Cruz tem cobrado esse trabalho e nós da Mobilidade trabalhamos para que esses equipamentos fossem adquiridos, já que com eles em funcionamento podemos garantir uma onda verde nas principais avenidas da cidade”, afirma o titular da Mobilidade.

A Mobilidade destaca que Goiânia possui uma das maiores frotas de veículos, são 80 veículos a cada 100 habitantes. De acordo com os últimos dados, a frota ativa é de 1.104.804, por isso a pasta realiza intervenções em vários pontos com a retirada do terceiro tempo semafórico para levar mais fluidez a lugares estratégicos.

“A gestão tem trabalhado em diversos projetos para 2024, todos no sentido de destravar a cidade. Não é uma tarefa fácil, e muitas vezes o condutor, no primeiro momento, não entende que aquela intervenção é realizada para destravar o trânsito e gerar economia de tempo, mas enfrentamos o desafio. Um exemplo de sucesso é a Segunda Radial com a Emílio Póvoa, onde recebemos feedback positivo porque conseguimos criar um grande corredor e hoje o condutor tem economia de tempo e fluidez”, finaliza Marcelo Torrubia.