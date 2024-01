Prefeitura de Goiânia inicia ano letivo para 117 mil alunos na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Goiânia iniciou hoje o ano letivo para 117 mil estudantes confirmados na rede municipal de ensino. Ao todo, 378 unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) retornaram às atividades. Além de preparar as escolas para o ano letivo, a gestão municipal está promovendo a “Ação Volta às Aulas”. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) realizam trabalho educativo de trânsito na porta de 20 unidades educacionais. Ações seguem até o dia 2 de fevereiro.

“Nós sabemos a importância dos agentes de trânsito estarem nas ruas neste período. Nós temos um retorno de cerca de 25% a 30% dos veículos que saíram em época de férias. Estamos nos principais pontos de Goiânia para garantir uma volta às aulas mais tranquila para todos”, explicou o diretor de Trânsito da SMM, Horácio Mello.

A ação visa a conscientizar pedestres e motoristas sobre a importância do respeito à legislação de trânsito. Serão abordados, dentre outras questões, o estacionamento em fila dupla para desembarque de alunos e uso da cadeirinha e capacete para transporte de crianças.

“Apesar de a nossa campanha ser educativa, nós não abriremos mão de realizar o trabalho também ostensivo. Não vamos tolerar o desrespeito às normas de trânsito, principalmente quando essas normas vão ferir diretamente a criança. Isso nós não vamos tolerar”, concluiu Horácio.

Volta às aulas

De acordo com o secretário municipal de Educação (SME), Rodrigo Caldas, 117 mil alunos retornaram às salas de aula. Ao todo, a rede conta com 126 mil vagas que devem ser preenchidas nos próximos dias. Na gestão do prefeito Rogério, foram criadas mais 4 mil vagas para estudantes da Capital. “Estamos com 12 unidades em obras que irão oferecer para a sociedade algo em torno de 1.800 novas vagas ainda este ano”, disse o secretário.

Ainda segundo o secretário Rodrigo Caldas, em cerca de duas semanas serão iniciadas as entregas dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. O benefício, criado na gestão do prefeito Rogério, oferece uniforme e materiais escolares para os estudantes. “Eu acredito que, no mais tardar, em 15 dias nós vamos iniciar a entrega dos kits escolares. Nós estamos aguardando as confirmações das matrículas para poder comprar os uniformes de acordo com o tamanho das nossas crianças. Agora, com esses números que vão ser apresentados, nós vamos dar a ordem de serviço para que esses uniformes sejam confeccionados”, afirmou o titular da SME, ressaltando que a entrega dos kits foi realizada no mês de março em 2023.

Ideb

O superintendente Pedagógico da SME, Marcelo Ferreira, afirmou que o ano de 2024 irá consolidar o trabalho iniciado há três anos, quando foi assumido o compromisso de recuperar a aprendizagem em virtude da suspensão das aulas presenciais devido à epidemia de Covid-19. “De lá pra cá nós fizemos um trabalho muito forte de recomposição das aprendizagens e de aprofundamento. Então, pra isso nós tivemos que mudar a proposta pedagógica. 2024 é um ano em que a gente consolida todo o trabalho de uma gestão focada em melhorar a qualidade de ensino para as crianças e estudantes da cidade de Goiânia”, disse o superintendente.

Marcelo Ferreira destacou ainda que, ao longo dos últimos três anos, várias instituições que acompanham a educação no Brasil estiveram na Capital para compreender o processo de recomposição em Goiânia, que resultou em avanço do nono para o quarto lugar entre as capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Nós tivemos o Ideb que confirmou a força desse trabalho e nós estamos aguardando a divulgação da nova avaliação. Nós acreditamos que todo o trabalho, todos os esforços feitos nas nossas escolas, vai garantir a melhoria da aprendizagem e com isso também uma subidinha nesses degraus para que Goiânia passe a figurar de vez como a capital da educação do Brasil”, afirmou.

Alessandro Pereira é pai de uma criança matriculada na rede municipal de ensino. Ele afirma que a escola onde o filho está matriculado é referência pelo elevado nível de ensino e coordenação. “Tenho uma criança que está saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental. Espero que os professores deem um bom ensino e que ele possa ter um bom desenvolvimento. É uma escola de referência, pretendo manter meu filho nela pela boa educação e boa coordenação que a escola possui”.