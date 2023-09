Prefeitura de Goiânia inicia Campanha Nacional de Multivacinação neste sábado

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia amanhã a Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar o cartão de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

A campanha que segue até o dia 14 de outubro tem como objetivo aumentar as coberturas vacinais para reduzir o risco da reintrodução e/ou disseminação de doenças imunopreveníveis no país. O Dia D será 7 de outubro.

Neste sábado, as 18 vacinas que fazem parte do Calendário Básico de Vacinação da criança e do adolescente, estarão disponíveis em 17 unidades de saúde, das 8h às 17h. As vacinas contra a Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Durante os dias de semana, no mesmo horário, a vacinação segue nas 76 salas de vacina. A exceção é a vacina BCG, que é administrada em dias alternados em 13 unidades referenciadas. A medida é adotada para evitar a perda de doses após abertura do frasco. Confira os locais no link: https://saude.goiania.go.gov.br/vacina-bcg/

Durante a campanha serão entregues aos pais ou responsáveis pela criança e adolescente o Certificado de Vacinação que, conforme a Lei nº 22.243 de 28 de agosto de 2023, passou a ser obrigatório no ato da matrícula dos alunos até 18 anos de idade da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, tanto das instituições de ensino públicas quanto privadas.

Para receber o imunizante, o público-alvo deverá apresentar o cartão de vacinas. Crianças devem comparecer aos locais de vacinação acompanhadas dos pais ou responsável.

Vacinas disponibilizadas

BCG (nas unidades referências)

Hepatite B

Pentavalente (DTP/Hib/Hep B)

Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

Vacina Oral Poliomielite (VOP)

Vacina Rotavírus Humano (VRH)

Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C (conjugada)

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

DTP (Tríplice Bacteriana)

Hepatite A

Difteria e tétano adulto (DT)

Meningocócica ACWY

HPV

dTpa

Influenza

Covid-19 (Monovalente, Bivalente, pediátrica e baby)

Locais de vacinação dia 30 de setembro:

Centro Municipal de Vacinação (CMV)

Ciams Urias Magalhães

Ciams Jardim América

Cais Deputado João Natal (Vila Nova)

Cais Cândida de Morais

CS Parque Industrial João Braz

CS São Francisco

USF Riviera

USF Jardim Caravelas

USF Recanto das Minas Gerais

USF Parque Santa Rita

USF Alto do Vale

USF Jardim Curitiba I

USF Buena Vista

USF Cerrado IV

USF São Judas

USF Guanabara 1