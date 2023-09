Prefeitura de Goiânia lança Operação GCM Presente

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), lança hoje, às 15h, na base administrativa da corporação, a Operação GCM Presente, um projeto piloto apresentado pela Diretoria do Comando Operacional.

A operação, que se estende até o dia 1º de dezembro, sempre aos finais de semana, ocorre em regiões com maior incidência de criminalidade, em logradouros públicos, praças e parques. O objetivo é coibir os atos criminais e diminuir a violência em logradouros públicos.

“A efetivação do projeto piloto GCM Presente visa à redução criminal nas áreas de maiores incidências, por meio do emprego de efetivo diretamente nos logradouros públicos, praças e parques da cidade, trazendo, assim, uma sensação de segurança aos munícipes”, afirma o comandante da GCM, Wellington Paranhos.

A operação é formada pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Grupo de Operações com Cães (GOC-K9), Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito e as sete unidades de Comando Regional.

Haverá ações simultâneas durante a realização da operação, patrulhamento preventivo com viaturas da GCM pelas regiões, para aumentar a segurança dos frequentadores dos espaços públicos de Goiânia, aos sábados e domingos, das 16h às 22h, em todas as Unidades de Comando Regionais, e em uma delas, de acordo com estatísticas de mancha da violência detectada pelo Observatório de Violência.