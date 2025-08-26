search
Prefeitura de Goiânia mantém contrato milionário de banheiros químicos, mas feirantes seguem sem estrutura

Mesmo após contratar empresa por mais de R$ 4 milhões, banheiros químicos e trailers não estão sendo disponibilizados nas feiras da capital.


26/08/2025

Sem banheiro, vereador denuncia que trabalhadores se privam de alimentação por falta de estrutura (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia firmou contrato no valor de R$ 4.046.126,00 para a locação de banheiros químicos e trailers/containers destinados a eventos e atividades do município, incluindo feiras livres, mas frequentadores e feirantes relatam que os equipamentos não têm sido disponibilizados nesses espaços.

O contrato nº 02/2025, assinado em 23 de julho de 2025, entre a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segnp) e a empresa Fórmula Locação de Veículos Especiais Ltda, prevê a disponibilização de cabines químicas e módulos com quatro compartimentos (duas cabines femininas, uma masculina e uma adaptada para pessoas com deficiência).

Na sessão desta terça-feira (26), o vereador Sanches (PP) reclamou da demora em disponibilizar os banheiros aos trabalhadores e clientes e reproduziu áudio de um feirante que pede ajuda para normalizar a disposição dos equipamentos.

“Ele fala que sai de casa 1 hora da manhã para começar a feira às 4h30 e ele toma café meia-noite uma hora e depois ele não come não bebe nada até o meio-dia porque não tem lugar para ele ao banheiro”, explicou o vereador.

Segundo o vereador, há mais de seis meses de gestão, é necessário “fazer alguma coisa emergencial porque não dá mais para os feirantes ficarem sem banheiro nas feiras”, mencionou. “Então, peço encarecidamente para que resolvam a situação”.

A vigência é de 12 meses, até 23 de julho de 2026, mas passado mais de um mês da contratação, os banheiros ainda não chegaram a nenhuma feira da capital, conforme feirantes denunciaram à TV Anhanguera.

Licitação

O uso de banheiros tipo trailer foi iniciado em 2022 e o processo de contratação mais recente foi iniciado em outubro de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).

Em dezembro,  o processo foi suspenso após um pedido de diligência feito por uma empresa participante, e retomado pela atual administração.

Apesar de finalizar a contratação, feirantes afirmam que os banheiros não têm sido instalados nos principais pontos de comércio popular da capital. Em feiras tradicionais como a Feira do Sol e Feira da Lua, feirantes relatam que utilizado banheiros de comércios nas imediações, que passaram a cobrar ou até a proibir os acessos.

O contrato estabelece que a empresa deve disponibilizar os banheiros “de acordo com as necessidades do Município de Goiânia”. Cabe à prefeitura indicar os locais de instalação e fiscalizar o cumprimento do acordo.

Resposta

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia para esclarecer por que os banheiros contratados não estão sendo colocados nas feiras. Em nota, a administração afirmou que a gestão passada entregou a administração sem um contrato ativo, apenas com uma licitação em andamento.

“A licitação para contratar uma empresa para fornecer os trailers/contêineres foi concluída pela atual gestão, o contrato foi assinado recentemente e o fornecimento começará em breve. Este processo está sob análise da Controladoria para certificação. Em relação aos banheiros químicos, a licitação foi deserta.”, acrescentou.

Pesquisa