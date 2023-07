Prefeitura de Goiânia muda trânsito na Avenida T-7

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), inicia, nesta quarta-feira, 19, alterações viárias na Avenida C-4 com Avenida C-1, no Jardim América. Conforme a prefeitura, o objetivo da intervenção é desafogar o trânsito e facilitar a fluidez de veículos e pedestres. O projeto é a primeira etapa de melhorias que serão realizadas no corredor da Avenida T-7, e que abrange diversos setores da capital.

Segundo o secretário de Mobilidade, Marcelo Torrubia, a avenida possui grande fluxo de veículos principalmente nos cruzamentos das Avenidas T-7 com T-15; T-7 com C-8 e C4 com C-1.

“Esses cruzamentos são gargalos que travam a cidade. Por exemplo, na Avenida C4 com C-1, devido ao terceiro tempo semafórico, os condutores fazem conversões tanto à direita quanto à esquerda. Por isso, vamos retirar o terceiro tempo semafórico para destravar desde a Praça da Unimed até a Vila Canaã, com isso, eles terão mais fluidez na via”, explica Marcelo Torrubia.

De acordo com o titular da SMM, com a nova configuração, os condutores precisarão fazer um looping de quadra. Ou seja, o motorista que trafega na Avenida C-4 sentido Setor Sudoeste deverá acessar à esquerda na Rua C-23, em seguida na C-23A para assim fazer a conversão à esquerda na Avenida C-1 sentido Cepal do Jardim América.

Esse será o mesmo procedimento do condutor que estiver na Avenida C-4 sentido Avenida Assis Chateaubriand, que deverá acessar a direita na Rua C-34 em seguida à direita na Rua C- 25 para assim fazer a conversão na Avenida C-1 sentido Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.

“Nossos agentes estarão posicionados para orientar os condutores neste primeiro momento com trabalho educativo. Além disso, nós já alinhamos a nova configuração com o aplicativo Waze”, destaca Torrubia.

Veja como fica o trânsito no mapa:

Verde – O condutor que estiver na Avenida C-4 sentido Leste/Oeste para acessar a Avenida C-1 deverá acessar à direita na Rua C-38 em seguida à esquerda na Rua C- 25 e acessar a Avenida C-1.

Azul – O condutor que estiver na Avenida C-4 sentido Oeste/Leste para acessar a Avenida C-1 deverá acessar à direita na Rua C-34 em seguida à esquerda na Rua C- 23 e acessar a Avenida C-1.