Prefeitura de Goiânia oferece mais de 5 mil vagas em segundo Mutirão da Educação

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realiza nesta sexta-feira (8/8) e sábado (9/8) a segunda edição do Mutirão de Vagas da Educação. A ação, que oferta mais de 5 mil vagas, será realizada em em cinco locais de atendimento espalhados pela cidade, onde funcionam as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Veja os locais abaixo,

O Mutirão disponibilizará 2 mil vagas na Educação Infantil, 2,8 mil vagas no Ensino Fundamental e 700 na Educação de Jovens e Adultos. Na sexta, o atendimento será das 8h às 18h. Já no sábado, os servidores atuarão das 8h ao meio-dia. A ação integra a Operação Zera Fila, que tem como objetivo promover a oferta de vagas em várias regiões, além de fortalecer o diálogo com as famílias por meio de um atendimento presencial e regionalizado.

As oportunidades são provenientes de vagas ociosas em unidades educacionais e da abertura das vagas de famílias que desistiram ou não confirmaram as matrículas dentro do prazo legal. De acordo com a secretária municipal de Educação, Giselle Faria, o mutirão tem como objetivo garantir o direito constitucional de todas as crianças terem acesso à educação e possibilita entender a necessidade de cada família.

“É uma forma de apresentar aos pais que ainda não foram atendidos em suas solicitações, alternativas de vagas em outras unidades educacionais, onde há vagas disponíveis. A vaga talvez não esteja próximo à residência da família, mas pode estar em um raio de distância para o qual seja possível levar a criança, no caminho de trabalho dos pais ou em outra situação”, ressalta a secretária.

Para ser atendido no Mutirão da Educação, é necessário levar documentos pessoais do responsável e da criança, como carteira de identidade e CPF, além do comprovante de endereço. Durante a ação, as crianças contarão com um espaço kids com brincadeiras, contação de história e cantinho da leitura para que os pais sejam atendidos com tranquilidade.

A primeira edição foi realizada em junho e atendeu 1,2 mil famílias. A iniciativa possibilitou que 879 crianças que aguardavam vagas na Educação Infantil fossem encaminhadas às unidades educacionais. Já na etapa do ensino fundamental, 79 famílias foram encaminhadas às escolas.

Data e horário:

* sexta-feira (8/8) – das 8h às 18h

* sábado (9/8) – das 8h ao meio-dia

Locais e endereços:

* CRE Brasil de Ramos Caiado (Rua Professor Lázaro Costa, Q.167, Lt.10 – Cidade Jardim)

* CRE Central (Rua 227-A, n°331 – Setor Leste Universitário)

* CRE Jarbas Jayme (Rua C-75, QD. APM, Lt. APM – Setor Sudoeste)

* CRE Maria Helena Batista Bretas (Avenida Goiás Norte, Q. 68, Lt.01 – Setor Urias Magalhães)

* CRE Maria Thomé Neto (Rua C-165, Qd.588, Lt. APM – Nova Suíça)

Servidora investigada por pagar cartões e farmácia com recursos da Prefeitura ocupava cargo há 12 anos