Prefeitura de Goiânia realiza força-tarefa para aumentar cobertura vacinal no feriado

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza uma força-tarefa para aumentar a cobertura vacinal contra a gripe durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (19/6). As doses estarão disponíveis no CIAMS Novo Horizonte e Urias Magalhães, na UPA Jardim América e no Centro Municipal de Vacinação (CMV).

A diretora da Atenção Primária da SMS, Daiana Faria, explica que a estratégia busca garantir mais agilidade na aplicação das doses de Influenza e aumentar a cobertura vacinal contra a doença, em Goiânia. “Faremos exclusivamente vacinação contra Influenza. A estratégia é uma definição da secretaria para garantir um maior número de pessoas vacinadas neste período de maior circulação do vírus causador da doença, e oferecer mais agilidade a quem quer aderir à campanha no feriado”, explica.

Na sexta-feira (20/6) a vacinação nas quatro unidades volta a ser realizada para todas as vacinas do calendário vacinal para aumentar a cobertura vacinal. “Na sexta, sábado e domingo será possível realizar, além da vacina da gripe, a atualização da caderneta de vacinação com todas as demais vacinas disponíveis na rede pública”, pontua a diretora. “É uma oportunidade para cuidar e proteger todas as pessoas que você ama. A vacina é uma das melhores ferramentas que temos para a promoção da saúde”, afirma.

Goiânia já aplicou 336.088 doses de vacina contra a gripe desde o início da campanha, em 1º de abril e promove ações para aumentar a cobertura vacinal.

