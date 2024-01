Prefeitura de Goiânia recupera erosão no Conjunto Vera Cruz 6

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), trabalha na recuperação de erosão no Conjunto Vera Cruz 6. Os serviços iniciados na terça-feira, 2, na Rua VC-43, são feitos nas caixas de poços de visita (PV) e tubulação pluvial, danificadas pelo processo erosivo das últimas chuvas. Ao todo, serão recompostos 40 metros lineares de tubos em concreto armado PA2 com diâmetro de 1000 milímetros. A previsão para entrega é de até 30 dias.

De acordo com o secretário de Infraestrutura Urbana, Denes Pereira, equipes de monitoramento de erosão da pasta perceberam, durante vistoria, a necessidade de fazer a intervenção no local. “Estamos recuperando duas unidades de caixa de PV e vamos construir bocas de lobo suficientes para garantir a fluidez das águas, evitando transtornos com alagamentos. A determinação do prefeito Rogério Cruz é para atender todas as ocorrências. A administração vem investindo R$ 200 milhões em obras de combate a alagamentos em toda a Capital”, destacou.

Além desses serviços, a Prefeitura já entregou as obras de ampliação da rede de drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida C-107, no Jardim América; obras de ampliação da rede de drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, e as obras de drenagem e pavimentação asfáltica no Setor Chácaras Maringá. “Estão em fase final obras como a construção e ampliação da rede de drenagem e pavimentação asfáltica no Bairro Feliz e Avenida H, no Jardim Goiás”, afirmou Denes Pereira.