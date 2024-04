Prefeitura faz audiência pública para apresentação da LDO 2025

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), realiza audiência pública nesta quinta-feira (11/4) para apresentação das metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025. A reunião será realizada às 10h, no Salão Nobre, do Paço Municipal, e transmitida ao vivo pelo YouTube da Prefeitura de Goiânia (youtube.com/@PrefeituraDeGoiania).

A previsão da receita do município é de R$8,5 bilhões, sem contar a previdência, sendo direcionados para investimentos, inicialmente, R$4,7 bilhões, com destaque para programas de Saúde, Educação, e Infraestrutura.

Na ocasião, os cidadãos goianienses que tiverem interesse em conhecer a LDO, bem como as metas e prioridades, poderão acompanhar presencialmente ou via YouTube. O incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LDO estão previstos no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“A participação popular contribui para identificação de áreas prioritárias na gestão pública e para o aprimoramento dos programas de governo, além de ser definitiva para a construção de um orçamento que funcione como ferramenta de efetiva promoção do desenvolvimento social e da justiça fiscal”, explica o secretário municipal de Finanças, Vinicius Henrique Alves.

Prioridades e metas

O projeto prevê investimentos de R$1,7 bilhão em Saúde, R$1,4 bilhão em Educação, e R$1,2 bilhão em Infraestrutura, além de R$400 milhões divididos em investimentos nas áreas de Segurança, Esporte, Meio Ambiente, Assistência Social, Políticas para as Mulheres, Habitação, Desenvolvimento, Cultura, Turismo e Lazer, dentre outras.

Prazos

A proposta, que estabelece as metas e prioridades da administração para o ano de 2025, será enviada para apreciação da Câmara Municipal de Goiânia até o dia 15 de abril. Ao Legislativo, inclusive, também cabe a realização de audiência pública para deliberação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Goiânia, o projeto precisa ser encaminhado ao Legislativo até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. A proposta deve ser devolvida para sanção do prefeito Rogério Cruz até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.