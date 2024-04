Prefeitura inicia implantação de semáforos inteligentes na capital

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), iniciou a implantação de 30 semáforos inteligentes em 10 cruzamentos da Capital. As implantações farão com que os tempos semafóricos se adaptem automaticamente à necessidade de fluidez das vias onde as câmeras estão instaladas.

Ao todo, serão 58 câmeras na Capital. Os detectores identificam a presença de veículos, quantidade e tempo entre eles, informações necessárias para determinar o tempo de verde ou vermelho para aquele momento. Ele envia um comando para o controlador de tráfego que aumenta ou diminui o tempo semafórico com intuito de manter a fluidez do tráfego de maneira totalmente autônoma.

A ação respeita os tempos de segurança e a sincronia com os demais semáforos da via, garantindo maior fluidez e, portanto, maior segurança e menor tempo nos deslocamentos.

O secretário de Mobilidade, Marcelo Torrubia, aponta a importância das implicações desses sensores e os benefícios aos condutores e pedestres que trafegam pelas as vias da cidade. “A implantação tem sido realizada de forma gradativa onde o primeiro passo foi a substituição dos controladores, passagem de cabeamento e retirada dos contadores de tempo. Com os novos equipamentos, que devem entrar em operação na próxima semana, teremos mais fluidez no trânsito desses pontos que são extremamente adensados na nossa capital. Foi necessário desligar o painel contator do tempo semafórico, pois o sistema não é compatível com alteração de tempo aplicado a cada ciclo pelos novos sensores (Had Way).”, diz. As 28 câmeras contemplarão outros cruzamentos que estão em estudo pela Engenharia de Trânsito da Mobilidade.

Veja os pontos já instalados

– Avenida T-63 x Avenida Couto Magalhães, Setor Bela Vista – (Quatro câmeras)

– Avenida T-63 x Rua S-5, Setor Bela Vista – (Três câmeras)

– Avenida T-63 x Avenida T-4, Setor Bueno – (Quatro câmeras)

– Avenida T-63 x Avenida T-5, Setor Bueno – (Três câmeras)

– Avenida T-63 x Avenida T-15, Setor Bueno – (Três câmeras)

– Avenida 136 x Rua 90, Setor Sul – (Uma câmera)

– Avenida Deputado Jamel Cecílio x Avenida E, Jardim Goiás – (Quatro câmeras)

– Avenida Deputado Jamel Cecílio x Avenida L x Rua 69, Jardim Goiás – (Três câmeras)

– Avenida Deputado Jamel Cecílio x Rua 136, Jardim Goiás – (Duas câmeras)

– Avenida Deputado Jamel Cecílio x Rua PL-4 (três câmeras), Jardim Goiás – (Três câmeras)