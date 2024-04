Prefeitura interdita trecho da Castelo Branco com a Leste-Oeste

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), interdita trecho da Avenida Castelo Branco com a Avenida Leste-Oeste para obras de concretagem do tabuleiro do viaduto, nesta terça-feira, (16). A ação consiste na construção do caixote para a laje do tabuleiro sobre o viaduto.

A operação começa às 10h, com previsão de término até as 16h, com a liberação do tráfego. “O prefeito Rogério tem pressa em concluir essa obra que é de grande importância para a cidade”, afirma Denes Pereira, titular da Seinfra.

As faixas informando da interdição serão colocadas nas proximidades da obra do viaduto antes do início dos trabalhos. Com a interdição, o trânsito sentido Centro-GO-060 será desviado na altura da Avenida Consolação-Avenida Anhanguera-Avenida Pirineus, voltando para a Avenida Castelo Branco.

No sentido contrário, GO-060-Centro, o desvio começa na Rua Itororó (sentido único)-Avenida Macambira-Avenida Consolação, retornando para a Avenida Castelo Branco. Todo o trecho permanece com a sinalização vertical para orientação dos motoristas que passam regularmente pelo local.

A obra

O elevado, quando pronto, vai contar com 35 metros de vão e 215 metros de comprimento (contando com as pistas de elevação). A estrutura vai contar com quatro faixas de tráfego de veículos, sendo duas em cada sentido da Avenida Leste-Oeste. A obra, que está orçada em R$ 14 milhões, tem previsão de ficar pronta ainda neste semestre. O objetivo é eliminar as interferências semafóricas no cruzamento e melhorar a mobilidade na região.